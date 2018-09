Povečan promet in zastoji na več odsekih avtocest in na mejnih prehodih Primorske novice Na več odsekih avtocest in tudi nekaterih lokalnih cest nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj trenutno dolg pet kilometrov, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru pa dva kilometra. Tam bo še do 22.30 promet potekal po enem prometnem pasu. Zaprta je glavna cesta Maribor-Dravograd.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ilirska Bistrica

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Primož Roglič

Tomaž Kavčič

Luka Božič

Kevin Kampl