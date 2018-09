Tretjeuvrščena ekipa 2. slovenske nogometne lige Nafta je v šestem krogu prvič izgubila, s 3:1 je bil boljši Ankaran Postojna. Fužinar in Rogaška sta se razšla z neodločenim izidom 1:1, z obračuna ekip z dna lestvice so tri točke odnesli igralci Brežic Term Čatež, ki so z 2:1 ugnali Vitanest Bilje.



Več na Ekipa24.si