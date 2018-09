Kozinova in Hernandezova neodločeno v zagrebški Areni Ekipa V sklopu boksarskega gala večera v zagrebški Areni sta se Slovenka Ema Kozin in Irais Hernandez iz Mehike pomerili za šampionski pas WBC silver v super srednji kategoriji. Sodniki so na koncu razsodili, da se je dvoboj končal neodločeno.



