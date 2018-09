Ameriška moška odbojkarska reprezentanca je zmagovalka pripravljalnega turnirja v Stožicah. Američani so dobili vse tri tekme, v zadnji so bili s 3:1 (22, 23, -24, 21) boljši od Slovenije, ki je tako z dvema zmagama in porazom zasedla drugo mesto, tudi v zadnjem dvoboju pa se še zdaleč ni osramotila.



Več na Ekipa24.si