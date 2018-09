Velenjčani preskočili prvo evropsko oviro RTV Slovenija Rokometaši velenjskega Gorenja so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij Pokala EHF, potem ko so na povratni tekmi premagali švedski Alingsas z 28:22 in tako nadoknadili tri gole zaostanka s prve tekme.

