Muršak z Bernom dolgo trl odpor Cardiffa in napredoval v izločilne boje Sportal Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak z Bernom tudi po četrti tekmi skupinskega dela lige prvakov ostaja neporažen. Švicarji so, potem ko so dvakrat zaostajali, Cardiff Devils premagali s 3:2. Muršak je ob zmagi, s katero si je Bern dve tekmi pred koncem že zagotovil napredovanje v izločilne boje, podal za izenačenje na 1:1.

