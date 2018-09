Emi je menedžer Bara Gorenjski glas Ta teden so na Planet TV začeli predvajati resničnostni šov Bar. V živo ga bosta vodila sicer pevec Domen Kumer in znan voditeljski obraz Jasna Kuljaj. Vlogo menedžerja bara pa so zaupali Škofjeločanu Emiju Nikočeviću, ki se ga spominjamo tudi kot...

Oglasi