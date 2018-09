Beneškega zlatega leva dobila črno-bela drama Roma 24ur.com Zlatega leva za najboljši film na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah je dobila črno-bela drama Roma mehiškega režiserja Alfonsa Cuarona. Srebrnega leva za režijo je prejel Jacques Audiard za vestern The Sisters Brothers. Za najboljšo žensko in moško vlogo sta bila nagrajena Willem Dafoe in Olivia Colman.

