Mura preizkuša mladinca Barcelone, Bosancu v Gorici je uspelo Sportal Pri Gorici so v času reprezentančnega premora potrdili podpis pogodbe s hrvaškim branilcem Vladimirjem Oršolićem, ki je bil v Novi Gorici v preizkušnji že nekaj časa in očitno prepričal. Pri Muri je na preizkušnji nekdanji mladinec slovite Barcelone Patrice Sousia. Bo do pogodbe prišel tudi mladi Kamerunec?

