V Slovenijo naj bi prihajalo okoli 10.000 migrantov, ki bodo tu ostali – prijavljeni gostinci za pre Nova24TV Iz razpisne dokumentacije za oskrbo ilegalnih migrantov s prehrano je razvidno, da so lokacije registracijsko-migrantskih centrov v Sloveniji znane. Teh bo več in bodo ob mejnih prehodih. V Beli krajini prideta v poštev prehoda v Metliki in na Vinici, niso pa izključeni niti ostali. Do prehodov oz. centrov jih bodo vozili, po napovedih naj bi jih v Slovenijo prepeljali […]

Sorodno





Oglasi