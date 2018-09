Rossi razočaran, žalosten in nemočen: Yamaha, tako ne gre več naprej 24ur.com Navijači so v Misanu, tradicionalni trdnjavi Valentina Rossija, dobili skoraj vse, kar bi si lahko želeli: zmago Italijana na italijanskem motorju, za nameček sta šli tudi zmagi v nižjih razredih v to državo. Toda povsem zadovoljni številni med njimi niso bili, saj je njihov ljubljenec Rossi zasedel šele sedmo mesto, s tem pa tudi izgubil skupno drugo v SP. Rossi je po dirki pihal od jeze ...

