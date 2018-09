Slovenija iz niča do Berića in nato do nove ničle Primorske novice Pred odhodom na Ciper je selektorTomaž Kavčič napovedal spremembe v postavi slovenske izbrane vrste. In res je spremenil skoraj polovico začetne postave v primerjavi s četrtkovo tekmo proti Bolgariji v Stožicah. A tako želenega preobrata ni bilo.

Sorodno





























Oglasi