Italijanski minister za industrijo napovedal, da bodo trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte Govori.se Italijanski minister za industrijo in podpredsednik vlade Luigi Di Maio je danes napovedal, da italijanska nakupovalna središča ob nedeljah in državnih praznikih ne bodo več odprta. Kot je pojasnil v mestu Bari, kjer se udeležuje poslovnega sejma, morajo imeti zaposleni zagotovljen prost dan.

