Ljubljana: 34-letnik svoje žrtve vnaprej izbral in opazoval, nato pa okradel #video SiOL.net Policisti policijske postaje Ljubljana Bežigrad so minuli teden prijeli 34-letnega Ljubljančana, ki ga bremenijo dveh predrznih velikih tatvin na škodo starejših občank. Ti sta se med tatvino tudi poškodovali. Po odločitvi preiskovalnega sodnika je moški v priporu, sumijo pa ga, da je izvedel vsaj še 13 podobnih kaznivih dejanj, so pojasnili danes.

