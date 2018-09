Janša na Družinskem dnevu: Temelj slovenske državnosti je slovenski človek Radio Ognjišče

Člani in simpatizerji SDS so se včeraj v Lenartu v Slovenskih goricah zbrali na tako imenovanem Družinskem dnevu. Osrednji govornik je bil predsednik Janez Janša, ki je dejal, da sta vloga in pomen družine v osrčju programa stranke. Nato je še dejal, da če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, bi SDS imela 75 poslancev, če bi imeli kombiniran sistem, kot v nekaterih evropskih drž...

