Peticijo za podjetno Slovenijo podpisalo že 700 podjetij in 3 tisoč državljanov! Demokracija Peticijo Za podjetno Slovenijo, ki jo je v četrtek na spletni strani objavil Klub slovenskih podjetnikov (SBC), so po navedbah kluba podprle organizacije, ki imajo skupaj več kot 40 tisoč članov. Peticijo je doslej podpisalo več kot 700 podjetij, z imenom in priimkom pa skoraj 3 tisoč državljanov. V SBC ocenjujejo, da gre za izjemen uspeh.

Sorodno Oglasi