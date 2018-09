Dan preprečevanja samomora: Nikogar nimamo pravice obsojati! Radio Ognjišče

Osrednja misel letošnjega svetovnega dneva preprečevanja samomora je, da je samomor možno v veliki meri preprečiti, a je za to potrebno sodelovanje mnogih: družine, prijateljev, sodelavcev, skupnosti, zdravstvenih delavcev, verskih voditeljev, politikov in vlade. V galeriji Družina so dopoldne predstavili knjigo Ko izgubiš ..., v kateri avtorica Anja Klančar pričuje o prebolevanju samomora v družini....

