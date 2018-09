Dars nadaljuje prenovo gorenjske avtoceste mimo Jesenic SiOL.net Po zaključku glavne turistične sezone se začenja obsežnejša obnova dela cestišča gorenjske avtoceste med priključkoma Jesenice – vzhod in Jesenice – zahod proti Karavankam oziroma Avstriji. Kot so sporočili z Darsa, bo promet preusmerjen na polovico vozišča avtoceste, kjer bo predvidoma do konca novembra potekal le po enem pasu v vsako smer vožnje.

