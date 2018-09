VIDEO: Trgovine opustošene: bliža se Florence z vetrovi do 250 kilometrov na uro Svet 24 Projekcije za zdaj kažejo, da bo udaril na Severno in Južno Karolino, izredne razmere je za vsak primer razglasila tudi Virginija, v pripravljenosti pa so prav tako v Georgii.





Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Andrej Šiško

Branimir Štrukelj

Jan Oblak