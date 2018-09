Hercogova izpadla med dvojica in posameznicami, Zidanškova naprej Ekipa Na teniškem turnirju z nagradnim skladom 250.000 dolarjev na Japonskem sta nastopili obe slovenski predstavnici. Polona Hercog se je že v startu poslovila v konkurenci dvojic in posameznic, uspešnejša pa je bila Tamara Zidanšek, ki je suvereno preskočila prvo oviro in se uvrstila med šestnajst najboljših igralk.



