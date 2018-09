Šarec in njegov polom s kandidati za ministre: Rudi Medved dobil še manj glasov kot Tugomir Kodelja. Nova24TV Šarec je kandidaturo Medveda utemeljil z njegovimi strokovnimi referencami, dosedanjim delom in izkušnjami, a to je še pred dnevi trdil tudi za Kodeljo. Po tragikomediji, ki smo jo pretekli teden lahko spremljali v zvezi s Tugomirjem Kodeljo, je predsednik vlade Marjan Šarec tokrat presenetil z novim “odličnim” kandidatom za ministra za javno upravo. To je poslanec […]

Sorodno

















































Oglasi