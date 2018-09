Reška policija pridržala 17 navijačev Maribora Lokalec.si Zaradi alkoholiziranosti, uporabe pirotehničnih sredstev ter kaljenja reda in miru je reška policija po sobotni prijateljski tekmi med Rijeko in Mariborom pridržala 30 oseb, med katerimi je bilo 17 slovenskih navijačev. Vse pridržane navijače so ovadili sodniku za prekrške, so danes potrdili na policiji na Reki. Sobotno tekmo na nogometnem stadionu Kantrida je spremljalo 9500 […]

