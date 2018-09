Räikkönen v Ferrariju le še do konca sezone, nato v Sauber Sportal Finski dirkač formule 1 Kimi Räikkönen se po koncu sezone poslavlja od moštva Ferrarija, je sporočila italijanska ekipa in dodala, da bo 38-letnik za zmeraj del ekipne zgodovine in družine. Finec bo v prihodnji sezoni dirkal za ekipo Sauber, katere član je že bil na začetku kariere.

