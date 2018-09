"Na strah pred migracijami je treba odgovoriti z okrepitvijo evropske identitete" SiOL.net V Evropski uniji se vse bolj krepijo razlike, zlasti v ciljih in interesih, pa tudi vrednotah, paradoksalno pa jo ob enotnem trgu skupaj držita brexit in tudi strah pred migracijami, so danes ugotavljali na panelu o prihodnosti EU v okviru Strateškega foruma Bled (BSF).

Sorodno





Oglasi