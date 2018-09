Je Grčija res rešitev za Evropo? Radio Ognjišče

Grški premier Aleksis Cipras je v nagovoru pred evropskimi poslanci pozval k bolj demokratični in močnejši Evropski uniji. Zavzel se je za močnejši parlament in institucije povezave, ki da morajo temeljiti na demokratičnem dialogu. Cipras je spregovoril tudi o problemu migracij, poslanci pa so opozorili, da unija ni pripravljena na novo krizo ter da se je premalo naučila iz grškega primera....

