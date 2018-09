Kitajska podjetja v izogib ameriškim carinam bežijo prek morja Primorske novice Vse več kitajskih podjetij se poslužuje prebrisane poti, da se izognejo dodatnim carinam ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Oznako "made in China" odstranijo s svojih izdelkov tako, da proizvodnjo preselijo v države, kot so Vietnam, Srbija in Mehika.

