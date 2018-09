Četrtina lesnih peletov slabše kakovosti, kot oglašujejo SiOL.net Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije analizirala 25 vzorcev lesnih peletov in ugotovila, da je eden od vzorcev neustrezen. Pri kar šestih pa so na podlagi izmerjenih parametrov določili nižji kakovostni razred, kot je bil označen na embalaži, so sporočili ZPS.

