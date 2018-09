Slovenke z odliko oddelale nastope z obročem Sportal Slovenske reprezentantke v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek, Jekaterina Vedenejeva in Anja Tomazin so današnje kvalifikacijske nastope z obročem na svetovnem prvenstvu v Sofiji opravile z odliko. Najbolje kaže naturalizirani Rusinji Vedenejevi, ki se ji v vaji z obročem, za katero je prejela 18,750, nasmiha finale in večerni boj za odličja.

