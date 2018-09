Pred operacijo zdrav, zdaj še ležati ne more Slovenske novice NOVO MESTO – »Če bi me prej opozorili ali vsaj omenili, da se lahko poškoduje živec in da bom tako gibalno

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Janez Janša

Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Jan Oblak