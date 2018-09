Ta ilegalec pa ne obupa! V Slovenijo se je poskušal pretihotapiti že trikrat – in še vsakič so ga uj Nova24TV V ponedeljek popoldne so v Dečnih selih policisti prijeli državljana Sirije, ki ga je opazil policist iz Kočevja, ki je bil na trgatvi pri prijateljih. Brežiški policisti so ugotovili, da je že dvakrat poskušal vstopiti v Slovenijo nezakonito s skrivanjem v tovornih vlakih čez mejni prehod Dobova, a je bil vsakič odkrit in predan hrvaškim […]

