Ryanairovi zaposleni v Nemčiji stavkajo SiOL.net Kdor želi danes leteti z irskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom Ryanair, lahko naleti na težave. Sindikata pilotov in kabinskega osebja sta namreč svoje člane na 11 letališčih v Nemčiji pozvala k 24-urni stavki. Glavna zahteva so višje plače in boljši delovni pogoji.

