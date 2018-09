V Strunjanu je na plaži utonila ženska - oživljanje je bilo zaman Reporter Na plaži v Strunjanu so včeraj okoli 16.30 reševalci iz morja potegnili utopljenko. Posredovali so izolski reševalci, a je ženska kljub oživljanju umrla, so zapisali v centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

