Ekskluzivni veliki intervju končno na svobodi! Milko Novič prihaja na Nova24 tv v oddajo Tema dneva! Nova24TV Dr. Milko Novič je bil v torek zvečer izpuščen iz zapora na Dobu, kjer je prestajal kazen 25 let zapora, ker ga je višje sodišče lani decembra brez trdnih dokazov obsodilo na podlagi vložene obtožnice državne tožilke Blanke Žgajnar in poznejše sodbe Špele Koleta na prvostopenjskem sodišču. Strokovnjaki so ves čas pojasnjevali, da je bil […]

