V organizaciji Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje bo med 13. in 15. septembrom potekal 10. mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium z naslovom Desetletje/Decades. Na jubilejnem festivalu se bodo predstavili domači in tuji avtorji, producenti, znanstveniki in novomedijski umetniki, ki svoje ustvarjanje nadgrajujejo z inovativnimi tehnologijami, z razvojem raznovrstnih tehnoloških...