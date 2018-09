Slovenski jadralki v Enoshimi jadrali s sposojeno opremo Sportal Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta drugi tekmovalni dan prve regate v seriji regat za svetovni pokal v sezoni 2018/19 v Enoshimi v razredu 470 izgubili eno mesto in sta na skupnem 12. mestu. Vodita Nizozemki Afrodite Kyranakou in Anneloes van Veen. Slovenki sta s sposojeno opremo na današnjih plovih vpisali 17. in 5. mesto.

