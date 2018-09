Putin trdi, da sta napadalca na Skripala civilista: Vemo, kdo sta, našli smo ju Reporter Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izjavil, da ni na moških, ki so jima britanske oblasti pripisale krivdo za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer, nič kriminalnega in da gre za civilista. Ru

Sorodno













Oglasi