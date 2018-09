SKRUŠENI in POTOLČENI Zlatko Dalić: To je bila najtežja noč v moji karieri Ekipa Po evforiji ob zgodovinski uvrstitvi hrvaške nogometne reprezentance v finale svetovnega prvenstva je sledil trd pristanek že v novoustanovljeni ligi narodov. Španija je aktualne svetovne podprvake na drugi tekmi elitne skupine lige narodov v Elcheju odpravila s kar 6:0. Za hrvaškega selektorja Zlatka Dalića je bila to najtežja tekma v karieri.



