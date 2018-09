Razstava del Eriča in Čoha, avtorjev prvega slovenskega animiranega celovečerca RTV Slovenija V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj odpirajo razstavo Milana Eriča in Zvonka Čoha, ki sta leta 1999 dobila nagrado Prešernovega sklada za film Socializacija bika?, prvi in še vedno edini . . .

Sorodno Oglasi