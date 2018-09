NSi o napadih na podjetnike: Koalicijske stranke so pokazale, da zapisano prav nič ne velja Reporter V stranki NSi pričakujejo, da bo nova vladna koalicija podprla njihove predloge štirih zakonov, ki so jih vložili v DZ. "Te rešitve so bile v času pogajanj naše zahteve za vstop v koalicijo. Zdaj pa naj naši nesojeni partnerji pokažejo, ali so s podporo r

Sorodno

Oglasi