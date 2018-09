Nogometaši Maribora in Mure so se kot prvi uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Štajerci so po popolnem preobratu in z dvema goloma v sodniškem dodatku premagali Bravo s 3:2, Prekmurci so bili z 1:0 boljši od velenjskega Rudarja. Zvečer sta na sporedu še dve tekmi, preostale štiri pa prihodnji teden.



