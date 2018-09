Apple predstavil nove iPhone, uro Watch 4 in iOS 4 Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Apple je na današnjem dogodku v kalifornijskem Cupertinu predstavil svoje novosti, med katerimi so razumljivo največ pozornosti poželi novi modeli pametnih telefonov iPhone. Prihajajo iPhone XR, XS in XS Max. Medtem ko sta XS in XS Max podobna, razlikujeta se le v velikosti in ceni, je XR Applov poizkus zakorakati tudi v (višji) srednji razred, pa čeprav ta stane 750 dolarjev. XS in XS Max pa se bosta prodajala po 1000 in 1100 dolarjev. Novi modeli bodo na voljo od 21. septembra (prihodnjega petka).

