Evropejci živijo vedno dlje, a ta trend bi se lahko zaradi naraščajočega problema debelosti in drugih dejavnikov tveganja, povezanih z življenjskim slogom, kot je kajenje, obrnil, svari objavljeno Evropsko poročilo o zdravju. Poročilo, ki ga je pripravil evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), objavili pa so ga v Londonu, zajema 53 držav regije od Atlantika do Pacifika.