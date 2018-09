V opoziciji skeptični do uspešnosti nove vlade Primorske novice Nekateri opozicijski poslanci so že pred današnjim glasovanjem o ministrskih kandidatih na predlog predsednika vlade Marjana Šarca izrazili dvome, da bo nova vlada lahko uspešna. Izpostavili so nesoglasja med posameznimi člani vlade iz preteklega mandata in neizkušenost novega predsednika vlade.

Sorodno































Oglasi