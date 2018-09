Nemčija: Je medijem kaj mar za žrtve zlorab? Radio Ognjišče

Ameriški škofje so se danes srečali s papežem Frančiškom. Osrednja tema pogovorov so bile zlorabe s strani nekaterih predstavnikov Cerkve in neprimerno ukrepanje v teh primerih. Nemški časopis Der Spiegel je medtem včeraj predčasno objavil rezultate štiriletne preiskave o spolnih zlorabah, v kateri je sodelovalo 27 nemških škofij. Tamkajšnja škofovska konferenca je nameravala poročilo ob...

