Kitara Georgea Harrisona na dražbi prodana za več kot 300.000 evrov Primorske novice Kitaro nekdanjega člana zasedbe The Beatles Georgea Harrisona so na dražbi prodali za 313.700 evrov, so sporočili iz avkcijske hiše Gardiner Houlgate v mestu Corsham. Instrument je bil sicer pred dražbo ocenjen na približno 448.000 evrov.

