Občina Krško se bo med 16. in 22. septembrom tudi letos pridružila projektu Evropski teden mobilnosti (ETM), ki tokrat poteka pod geslom Združuj in učinkovito potuj. V dobrem tednu dni se bo zvrstilo več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo osnovne in srednje šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. V tednu mobilnosti bodo odprli tudi nov odsek večnamenske poti v Dolenji vasi, teden ...