V novi sezoni DSS bo zazvenelo 46 novih skladb slovenskih skladateljev Primorske novice V novi sezoni Društva slovenskih skladateljev (DSS) bo na osmih glasbenih dogodkih v sklopu Koncertnega ateljeja, Noči slovenskih skladateljev in na koncertu Slovenski skladatelji mladim krstno zazvenelo 46 solističnih, komornih, zborovskih in simfoničnih skladb slovenskih skladateljev. Sezona bo ponudila še pogovorne večere in okroglo mizo.

