Novomeščan Gregor Kikelj, ki se programiranja uči v Zavodu za računalniško izobraževanje Ljubljana (ZRI) je na 30. mednarodni računalniški olimpijadi, ki je med 1. in 8. septembrom potekala v mestu Tsukuba na Japonskem, osvojil bronasto odličje, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Kikelj je bil v minulem šolskem letu dijak Srednje elektro šole in tehniške gimnazije na Šol ...