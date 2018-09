Podjetniki zaskrbljeni zaradi groženj nove Šarčeve vlade z dvigi davkov in prispevkov Nova24TV Slovenski podjetniki si želijo nižje davke. Kot so ocenili na današnji okrogli mizi z naslovom Za večjo konkurenčnost gospodarstva, ki je potekala v okviru Mednarodnega obrtnega in podjetniškega sejma v Celju, je država s prispevki precej obremenila plače, motijo jih tudi administrativne ovire. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, ki je tudi sam obrtnik, je […]

