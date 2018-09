Kdo svinja Slovenijo? SiOL.net Tokrat ne govorim metaforično, ne govorim torej o retoričnem in idejnem grdorečenju, ki smo mu sicer pogosto priče v naši dolini, temveč o nečem bistveno bolj konkretnem, veliko bolj očitnem in prav nič relativnem: to so divje odložene smeti, ki se po Sloveniji nabirajo v takih količinah, da je to nedeljo spet potrebna – tokrat res zadnja – čistilna akcija, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja.

